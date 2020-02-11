Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilen sucu savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

11.02.2020 20:51 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:51

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın asansöründe boş damacanaya idrarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sucu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'nde bulunan bir toplu konuttan geçtiğimiz cuma günü damacana su siparişi verildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren ve adının E.A. olduğu tespit edilen kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. İddiaya göre asansöre binen şahıs, boş damacanaya idrarını yaptı ve ardından da damacanayı ters çevirip, yere döktü. Asansörden inen E.A., binadan ayrıldı. Bir süre sonra asansöre binip idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun boş damacanaya idrarını yaptığı anlar yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyiciler tarafından tepki topladı.



İfadesinin ardından serbest bırakıldı



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüdeki E.A. hakkında, 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. E.A., ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, savcılığın talebi, Sulh Ceza Mahkemesi'nin de kararıyla görüntülere erişim engeli kondu. - İZMİR

Kaynak: İHA