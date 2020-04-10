Damacanalarla çalışan kadın halterciye malzeme yardımı Isparta'da korona virüs salgını sebebiyle spor salonunun kapanmasının ardından evde damacanalardan yaptığı barlarla çalışan Hicran Bütün'e malzeme yardımı geldi.

Isparta'da korona virüs salgını sebebiyle spor salonunun kapanmasının ardından evde damacanalardan yaptığı barlarla çalışan Hicran Bütün'e malzeme yardımı geldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdüren halterci Hicran Bütün'e malzeme yardımı yapıldı. Basında yer alan haberlerin ardından bir vatandaş tarafından Bütün'e halter malzemeleri verilirken, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de genç sporcunun evine halter barları gönderdi.

Evinde halter barlarıyla çalışıyor

Bölgespor'un Haltercisi Hicran Bütün, halter barlarına gönderen Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e ve antrenörlerine teşekkür etti. Bütün, "Korana virüs nedeniyle salonumuz kapatıldığı için sporumu evde devam ettirmekteyim. Sağlık için evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kalırken de antrenmanlarımızı ihmal etmiyoruz. Hiçbir zaman bahane üretmeyerek çalışmak lazım. Damacanadan yaptığımız halter barlarıyla çalışıyordum. Ancak halter barlarıyla çalışmak çok daha güzel" dedi.

Halterci Bütün, milli takıma seçilmeyi hedeflediğini belirterek, bu süreçte sponsor desteğine de ihtiyacının olduğunu sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA