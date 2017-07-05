Damacana Suya Yoğun Talep

Hava sıcaklıklarının artmasıyla damacana ve şişe su satışı yapan işletmelerde talep yoğunluğu nedeniyle çift vardiya sistemine geçilerek, çalışan sayısı artırıldı.



Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir su üretim tesisinin müdürü Fahriye Pakdemir, hava sıcaklığı nedeniyle suya olan talebin en az iki katına çıktığını söyledi.



Sıcakların artmasıyla tesislerde çift vardiya çalışmaya başladıklarını anlatan Pakdemir, "2 bin damacana alan bayilerimiz, 5-6 bin damacana almaya başladı. Bardak, pet ve damacana grubumuzda yüzde 40'dan fazla artışımız oldu. Özellikle bayram sonrası Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nden günde iki kere gelen tırlarımız, 4-5 kere geliyor." dedi.



Bir başka su tesisinin teknikeri Sadık Şaylan ise taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini belirtti.



Yoğunluk nedeniyle vardiya sistemine geçtiklerini aktaran Şaylan, 50 olan işçi sayısını da 90'a çıkarttıklarını söyledi.



Nazilli'de su bayiliği yapan Murat Kınsız, günlük ortalama sattıkları damaca sayısının 400'den 500'e çıktığını aktardı.



Kınsız, "Geçen yıla oranla da satışlarımızda ciddi oranda bir artış söz konusu. Biz mahalle servisleri kurarak vatandaşa her an ulaşmaya çalışıyoruz. Yoğunluktan dolayı yetiştiremediğimiz yerler oluyor. Buna önlem için de takviye servis ekipleri kurduk." diye konuştu.