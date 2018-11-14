Damacana Pompalarındaki Büyük Tehlike

Son zamanlarda döviz artışıyla birlikte genellikle dövize endeksli üretilen damaca pompaların kalitesinde de düşüş görülmektedir. Ucuz pompalar ya bayiler tarafında tüketiciye sunulmakta, ya da kişiler kendileri satın almaktadır. Fiyatları 8.00 TL ile 160 TL arasında değişmektedir.

Plastik özelliği çok önemli olan pompaları hem içerisindeki filtreler ve hemde plastiğin kalitesizliği, yüzeylerinin aşırı pürüzlü olması nedeniyle biyofilm üreten Pseudomonas aeruginosa gibi fırsatçı patojen bakterilerin pompanın tülerinin yüzeyine ve de iç kısımlarına tutunarak jelatinimsi ince tabaka halinde biyofilm oluştuğunu daha önceki bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bakteri bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda (AIDS, kanser, yaşlılar vb) enfeksiyona sebep olarak ölümlere bile sebep olabilmektedir.

Genel olarak; dünya genelinde binlerce insan su yolu ile bulaşan hastalıklardan dolayı ölmektedir. Bunların başında kolera, dizanteri, tifo epidemileri sayılabilir. Ülkemizde su yolu ile bulaşan hastalık oranı gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksektir. Yani su tüketiminde hijyenik şartların ülke genelinde çok sağlıklı olduğunu söylememiz mümkün değildir. Kullandığımız su temizliğinin yanında saklamak amacıyla kullandığımız kapların da temiz olması gerekmektedir. Ülkemizde damacana su kullanımı büyük şehirlerde yaygındır. Sağlıklı ve hijyenik yönden temiz olduğu düşünülen damacana suları değişik firmalar tarafından kullanıma sunulmaktadır.

Literatürde Araştırmacı Reşit Özkanca daha önce yapmış olduğu çalışmalarda damacana pompa kalitesinin ve hijyeninin pompanın üretim kalitesi ile bakteri yoğunluğunun ve biyofilm üreten bakterilerin sayısının daha fazla olduğunu tesbit etmiştir. Özellikle biyofilm üreten Pseudomonas aeruginosa en yoğun olarak tesbit edilenlerdendir. Bu nedenle su tüketicilerinin damacana pompalarını alırken ucuzluğuna göre değil kalitesine dikkat ederek satın almaları tavsiye edilmektedir.