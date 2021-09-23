DAMA YILDIRIM DÜŞTÜ; DÖKÜLEN BETON PARÇALARI KALDIRIMA SAÇILDI - Haberler
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DAMA YILDIRIM DÜŞTÜ; DÖKÜLEN BETON PARÇALARI KALDIRIMA SAÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde damına yıldırım isabet eden apartmandan dökülen beton parçaları, kaldırıma düştü.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde damına yıldırım isabet eden apartmandan dökülen beton parçaları, kaldırıma düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde ilçede etkili olan sağanak sırasında Dumlupınar Mahallesi Ulucami Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın damına yıldırım düştü. Binadan düşen beton parçaları, aşağıdaki iş yerinin önündeki kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşlar, parçaların düştüğünü görünce çevreden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, tehlikenin henüz geçmediği gerekçesiyle kaldırımı yaya trafiğine kapattı.

DAMA YILDIRIM DÜŞTÜ; DÖKÜLEN BETON PARÇALARI KALDIRIMA SAÇILDI

DAMA YILDIRIM DÜŞTÜ; DÖKÜLEN BETON PARÇALARI KALDIRIMA SAÇILDI

DAMA YILDIRIM DÜŞTÜ; DÖKÜLEN BETON PARÇALARI KALDIRIMA SAÇILDI

DAMA YILDIRIM DÜŞTÜ; DÖKÜLEN BETON PARÇALARI KALDIRIMA SAÇILDI
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Haber: DAMA YILDIRIM DÜŞTÜ; DÖKÜLEN BETON PARÇALARI KALDIRIMA SAÇILDI - Haberler
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