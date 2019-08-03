Dalyan'daki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

Dalyan'daki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

Ortaca Belediyesine Dalyan mahallesindeki kademede yangın çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

3.08.2019 18:11
Dalyan'daki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

Ortaca Belediyesine Dalyan mahallesindeki kademede yangın çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dalyan Mahallesi Marmarlı mevkisinde bulunan Ortaca Belediyesine ait kademede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ormanlık alana ve yerleşelim yerlerine yakın olması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale etti.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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