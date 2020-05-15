Dalyan'da uyuşturucu imalathanesine operasyon
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Dalyan'da uyuşturucu imalathanesine operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca Dalyan Mahallesinde V.H. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alındı.

Dalyan'da uyuşturucu imalathanesine operasyon
15.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:58

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca Dalyan Mahallesinde V.H. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alındı. Belirlenen adrese Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Dalyan Jandarma Karakol ekipleri tarafından ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, yaklaşık 80 gram uzunluğunda 35 kök dişi kenevir bitkisi, kenevir yetiştirme düzeneği ve 69 gram skunk ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak V.H. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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