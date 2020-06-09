Dalyan'da Otelciler Platformu kuruluyor
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Dalyan'da Otelciler Platformu kuruluyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinin turistik merkezlerinden Dalyan'da, otel işletmecileri bir araya gelerek korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde yapılması gerekenlere yönelik toplantı düzenledi.

Dalyan'da Otelciler Platformu kuruluyor
09.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:03

Muğla'nın Ortaca ilçesinin turistik merkezlerinden Dalyan'da, otel işletmecileri bir araya gelerek korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde yapılması gerekenlere yönelik toplantı düzenledi. Toplantıda sektöre ilişkin tüm paydaşların bir araya gelip ortak kararlar alacağı ve ileriye dönük yol haritalarını belirleyeceği bir "Turizm Kurulu" kurulması önerisi ön plana çıktı. Otelciler Platformu kurulmasına yönelik karar alındı.

Dalyan'daki bir otelde Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmesi ile seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yapılan toplantıda, Dalyan'da turizm sektörünün geleceğine ilişkin kritik öneriler gündeme getirildi.

Toplantıda, Dalyan Otelciler Platformu kurulması, belediye ile iletişim sağlamak için üç kişilik komite oluşturulması, ilaçlama ve hijyen firmaları için birlikte hareket edilmesi, marka yönetimi ve destinasyon tanıtımı için çalışma grubu kurulması, otelciler için pazarlama strateji belirlenmesi yönünde kararlar alındı.

Önemli bir turizm destinasyonu olan Dalyan'ın normalleşme sürecinde alacağı tedbirlerle örnek teşkil etmesi gerektiğini belirten Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Öztürk, "Tüm dünyayı etkisi altına alan çok sıkıntılı bir süreçle karşılaştık. Umarız süreç daha iyiye giderek kısa sürede sonuçlanır. Ülke olarak tüm dünyada olduğu gibi normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Hep beraber iyi bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Turizmci Ali Mürşit Yağmur, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve yerel yönetimlerin turizm konusunda birbirinin paydaşı olduğuna dikkati çekti. Turizm Kurulu ve Otelciler Platformu konusunu çok önemsediklerini vurgulayan Yağmur, "Önemli olan birlik ve beraberlik içinde çalışabilmek. Satış pazarlama ve marka yönetimi konusunda bir birliktelik oluşturabilmek" diye konuştu.

Normalleşme sürecinde gerekli önlemleri aldıklarını aktaran Yağmur, gelecek misafirlerin Dalyan'da kendilerini güvende hissedeceklerini söyledi.

Toplantı, normalleşme döneminde konaklama işletmelerinde personelle ilgili önlemler, genel kullanım alanları, misafir kabulü ve temizlik hizmetleri gibi konularda soru-cevap şeklinde devam ederek sonlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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