Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlere, kalıcı fondöten uygulamasını önerdi.

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlere, kalıcı fondöten uygulamasını önerdi.

Güzellik algısının kişilerin bakış açısına göre değiştiğini belirten Mehmet Sait Dalmış, bunun yanında her görenin fikir birliği ettiği güzelliklerin de olduğunu söyledi. İnsan kendini güzel görmek için bedeninde bazı dokunuşlara başvurduğunu dile getiren Dalmış, "Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için yapılan uygulamalar arasında BB Glow bulunuyor. Daima genç kalmak isteyenler için bu uygulama sihirli bir dokunuş olarak görülmektedir. Dalmış Beauty bu sihirli dokunuşu alanında uzman kişilerin yapması konusunda dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Son yıllarda güzellik uygulamaları arasında yükselişe geçen bir uygulama olan BB Glow ile cildin daha güzel görünmesi ve uzun süre pürüzsüz olarak kalması sağlanmaktadır. Kalıcı fondöten uygulaması olarak da bilinen bu uygulama ile güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Fakat her konuda olduğu gibi bu konuda da alanında uzman kişilerin size bu uygulamayı yapmasına izin vermelisiniz. Fondöten cilt üzerine uygulanan ve ciltteki bazı kusurların kapatılmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sadece kadınlara değil erkeklere de uygulanmaktadır. Fondöten direkt olarak cilt üzerine yapılan bir uygulama olduğu için sağlıklı ürünlerle yapılması uygun olacaktır. BB Glow ile cilt zarar görmeden pürüzsüz hale getirilir. Bu uygulama aynı zamanda ciltteki akne izlerini ve damar izlerini ortadan kaldırarak cildin sıkılaşmasını sağlar. Çok güvenli bir güzellik uygulaması olarak bilinen BB Glow cilde zarar vermeden cildin pürüzsüz bir hal almasını sağlamaktadır. Bu uygulamada bitkisel serumlar cilt altına özel cihazlarla enjekte edilir. Ciltte açılan ince çizgiler ile bu uygulama yapılıyor. Bu serumlar ciltteki renk farklılıklarını ortadan kaldırarak cildin sıkılaşmasını sağlar. Böylece cilde doğal bir fondöten uygulanmış olur. Parlak, genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak herkesin istediği bir özelliktir. Bunu sağlamak artık hayal değildir. BB Glow uygulaması ile bunu gerçekleştirmek mümkün. Cilt altına mikro iğnelerle uygulanan bitkisel serumlar sayesinde ciltteki kırışıklıklardan kurtulmak ve güzel bir cilde sahip olmak mümkün oluyor. BB Glow ile cilt nem kazanır, kırışıklıklar ortadan kalkar, cilt elastiki bir yapıya kavuşur, ciltte bulunan renk tonları eşitlenir, güneç lekeleri ortadan kalkar, cildi güneşe karşı korur, hücreleri yeniler ve ciltteki yara, sivilce, akne izleri yok olur, göz çevresindeki morluklar ortadan kalkar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı