Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi

Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlere, kalıcı fondöten uygulamasını önerdi.

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlere, kalıcı fondöten uygulamasını önerdi.

Güzellik algısının kişilerin bakış açısına göre değiştiğini belirten Mehmet Sait Dalmış, bunun yanında her görenin fikir birliği ettiği güzelliklerin de olduğunu söyledi. İnsan kendini güzel görmek için bedeninde bazı dokunuşlara başvurduğunu dile getiren Dalmış, "Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için yapılan uygulamalar arasında BB Glow bulunuyor. Daima genç kalmak isteyenler için bu uygulama sihirli bir dokunuş olarak görülmektedir. Dalmış Beauty bu sihirli dokunuşu alanında uzman kişilerin yapması konusunda dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Son yıllarda güzellik uygulamaları arasında yükselişe geçen bir uygulama olan BB Glow ile cildin daha güzel görünmesi ve uzun süre pürüzsüz olarak kalması sağlanmaktadır. Kalıcı fondöten uygulaması olarak da bilinen bu uygulama ile güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Fakat her konuda olduğu gibi bu konuda da alanında uzman kişilerin size bu uygulamayı yapmasına izin vermelisiniz. Fondöten cilt üzerine uygulanan ve ciltteki bazı kusurların kapatılmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sadece kadınlara değil erkeklere de uygulanmaktadır. Fondöten direkt olarak cilt üzerine yapılan bir uygulama olduğu için sağlıklı ürünlerle yapılması uygun olacaktır. BB Glow ile cilt zarar görmeden pürüzsüz hale getirilir. Bu uygulama aynı zamanda ciltteki akne izlerini ve damar izlerini ortadan kaldırarak cildin sıkılaşmasını sağlar. Çok güvenli bir güzellik uygulaması olarak bilinen BB Glow cilde zarar vermeden cildin pürüzsüz bir hal almasını sağlamaktadır. Bu uygulamada bitkisel serumlar cilt altına özel cihazlarla enjekte edilir. Ciltte açılan ince çizgiler ile bu uygulama yapılıyor. Bu serumlar ciltteki renk farklılıklarını ortadan kaldırarak cildin sıkılaşmasını sağlar. Böylece cilde doğal bir fondöten uygulanmış olur. Parlak, genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak herkesin istediği bir özelliktir. Bunu sağlamak artık hayal değildir. BB Glow uygulaması ile bunu gerçekleştirmek mümkün. Cilt altına mikro iğnelerle uygulanan bitkisel serumlar sayesinde ciltteki kırışıklıklardan kurtulmak ve güzel bir cilde sahip olmak mümkün oluyor. BB Glow ile cilt nem kazanır, kırışıklıklar ortadan kalkar, cilt elastiki bir yapıya kavuşur, ciltte bulunan renk tonları eşitlenir, güneç lekeleri ortadan kalkar, cildi güneşe karşı korur, hücreleri yeniler ve ciltteki yara, sivilce, akne izleri yok olur, göz çevresindeki morluklar ortadan kalkar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:10:02. #1.16#

title