Dalmış Beauty'nin altın oran kaş tasarımına yoğun ilgi
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Dalmış Beauty'nin altın oran kaş tasarımına yoğun ilgi

Dalmış Beauty'nin altın oran kaş tasarımına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kişinin yüz görünümü için kaşların oldukça önemli olduğunu belirterek merkezlerinde gerçekleştirilen altın oran kaş tasarımına yoğun ilgilinin olduğunu söyledi.

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kişinin yüz görünümü için kaşların oldukça önemli olduğunu belirterek merkezlerinde gerçekleştirilen altın oran kaş tasarımına yoğun ilgilinin olduğunu söyledi.

Kişinin yüz görünümü için kaşların öneminin yüksek olduğunu kaydeden Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, daha genç ve daha dinamik gözükmek için de kişilerin kaşları için uygun bakımları yapması gerektiğini kaydetti. Dalmış, "Dalmış Beauty'de son zamanlarda altın oranı kaş tasarımlarına yoğun bir ilgi var. Herkes için kaşların standart bir tarzı veya tasarımı olmamalıdır. Bu tür tasarımların mutlaka profesyoneller tarafından yapılması gerekiyor. Her kaş tasarımı kişinin yüzüne ve tarzına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Estetik bir kaş tasarımı sırasında dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar bulunmaktadır. Burun, gözlerin konumu ve dudak yapısı sizlerin kaşlarınızın da yapısını belirlemektedir. Altın orana uygun bir kaş tasarımına sahip olarak sizler de harika bir yüz görünümüne sahip olabilirsiniz. Bu kriterlere uygun olarak yapılacak kaş tasarımları sizleri çok daha genç gösterecektir. Burada yüz hattına tam olarak uyumlu bir şekilde kaş tasarımının yapılması önem kazanmaktadır. Altın oran kaş tasarımının yüz hattınıza uyumlu, teniniz ile ahenk içinde olacak kaş tasarımlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için alanında uzman olan bir ekip tarafından yüz hattınıza uygun bir şekilde tasarımın yapılması gerekiyor. Elbette ki korona virüs şartlarında bu tür uygulamaları yaptırmayı istediğiniz merkezlerin mutlaka hijyen şartlarını karşılıyor olmasına da dikkat etmek şarttır" dedi. - ANKARA

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Dalmış Beauty'nin altın oran kaş tasarımına yoğun ilgi
Dalmış Beauty'nin altın oran kaş tasarımına yoğun ilgi
Dalmış Beauty'nin altın oran kaş tasarımına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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