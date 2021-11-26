Dalmış Beauty, kaş tasarımının püf noktalarını verdi

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, kaş tasarımının yüzün genç ve dinamik görünmesinde etkili olduğunu söyledi.

Gözlerin kalbin aynası, kaşların ise gözlerdeki duygunun etkili bir şekilde yansımasında en önemli etken olduğunu belirten Dalmış, yüz ve kalp güzelliğinin ortaya çıkarılmasında kaş tasarımının çok önemli olduğunu söyledi. Yüzü tamamlayıcı konumda yer alan kaşların tasarımının yüz ifadesini değiştirdiğini ifade eden Dalmış, "Kaş tasarımında her zaman doğallığı korumak gerekir. Doğal kaş yapısı korunarak tasarım yapılmalı. Doğal görünmek isteyenler kavisli tasarımlardan uzak durmalıdır. Bunun yanında çekici olmayı tercih edenlerin kaş tasarımında kavis olmalı, feminen ve havalı bir tarz arayışında olanlar kalkık kaş tasarımlarını tercih etmeli, modern ve daha genç görünmek isteyenler doğal kaş tasarımı yaptırmalı. Son zamanların trendi doğal tasarımlar. Doğallığı korumak adına kavissiz daha düz tasarımlar uygulanabilir. Hanımlar uzmanlara gidip 'Bana bu kaş tasarımını uygulayın7 dememeli. Kişilerin kendi isteklerini ifade etmeleri önemli ancak karar konusunda uzmanlar dinlenmeli. Yüz tipine uyacak en doğru kaş tasarımı kararını, işin uzmanı verir. Kaşın doğal rengi ve yapısı dikkate alınarak tasarım yapıldığında günümüzün trendi yakalanmış olur. Pudralama ve microblading son zamanların en çok kullanılan kaş tasarım teknikleridir. Doğal kaş görüntüsü verdiğinden bu iki teknik daha fazla tercih edilir. Yağlı ciltlerde kusma yaptığından microblading uygulanmaz. Yağlı ciltlere cihazla 3 seansla tamamlanan pudralama tekniği uygulanır. İki seans sonrasında kaşların bakımı yapılarak doğal kaş tasarımı uygulaması sonlandırılır. Kaş laminasyonu ise kaşları yukarı kaldırarak kullanılan bir tekniktir. Kaşın kılları dağılıp aşağı doğru döndüğünde mutsuz, yorgun bir yüz ifadesinin ortaya çıkar. Kaş laminasyonu ile kaşlar yukarı doğru kaldırılıp sabitlenir. Böylece kaş kıllarının gerçek uzunluğu ortaya çıkarılır. Sağlıklı ve çekici kaş tasarımı isteyenler için kaş laminasyonu doğru bir seçenek" dedi. - ELAZIĞ

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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