Dalmış Beauty'den kadınlara kıl tekniği kaş uygulaması önerisi

Dalmaş Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, kaş yapısından memnun olmayan kadınlara kıl tekniği kaş uygulamasını önerdi.

Dalmaş Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, kaş yapısından memnun olmayan kadınlara kıl tekniği kaş uygulamasını önerdi.

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, kaşların yüze ifade katan ve yüz güzelliğini ortaya çıkaran en önemli unsurların başında geldiğini söyledi. Dalmış, "Günümüzde pek çok kadın kaş yapısından memnun olmadığı için farklı yöntemler denemektedir. Kalıcı etkilere sahip olduğu iddia edilen yöntemler, maalesef kişilere sağlık problemleri oluşturabiliyor. Üstelik sonuçlar oldukça yapay olabiliyor. Dalmış Beauty; doğal görünümden vaz geçmeden kaşlarında hacimli kaş yapısına sahip olmak isteyenlere, kıl tekniği kaş işleminin en doğru yöntem olarak öneriyor. Günümüzde kadınların sosyal yaşam içerisinde ne kadar aktif oldukları bilinmektedir. Bu da kadınların dış görünümlerine ve öz bakımlarına özen göstermelerini zorunlu hale getirmektedir. Doğuştan gelen ya da sonradan olan fiziksel görünümlerini değiştirebilmeleri artık mümkün! Kaşlar da bunlardan biri ve doğru yöntem ile kaliteli bir merkez seçilmesi halinde sonuç kusursuz bir görünüm oluyor. Dalmış Beauty farkıyla kaşlarda kıl tekniği uygulaması yapılarak, acısız bir şekilde doğal görünümlü kaşlar elde edilebiliyor. Kaşların çıkış yönünde yarı kalıcı olan bir kalem ile yapılan ve üç boyutlu kıl çizimleri olan bu teknikle daha dolgun ve simetrik görünümlü kaşlar ortaya çıkıyor. Üstelik işlem sonrasında herhangi bir reaksiyon vermeyen uygulama, yaklaşık olarak bir sene boyunca kullanılabilir ve memnun kalınmaz ise istenildiği zaman silinebilmektedir" dedi.

"Kıl tekniği gerçek kıl görünümüne en yakın teknik"

Kıl tekniğinin, gerçek kıl tekniği görünümüne en yakın teknik olduğunu belirten Dalmış, "Kaş yapısının daha kalın ve vurgulu olması için tercih edilen bu yöntem, ancak doğru merkezlerde uygulanması halinde amacına ulaşır. Son yıllarda çığ gibi büyüyen güzellik merkezlerinin bazılarında, yanlış işlem ve steril olmayan ortamlar nedeniyle kadınlar büyük sorunlar yaşayabilmektedir. Oysa ki Dalmış Beauty kadınların ne istediğini belirlemektedir. Merkezimiz; tamamen hijyenik koşullarda ve uzman ekibiyle kıl tekniği işlemini gerçekleştirerek, kadınların istedikleri doğal ve mükemmel görünümlü kaşlara sahip olmasını sağlamaktadır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı