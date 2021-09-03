Dalmış Beauty'den kadınlara kıl tekniği kaş uygulaması önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dalmış Beauty'den kadınlara kıl tekniği kaş uygulaması önerisi

Dalmış Beauty'den kadınlara kıl tekniği kaş uygulaması önerisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Dalmaş Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, kaş yapısından memnun olmayan kadınlara kıl tekniği kaş uygulamasını önerdi.

Dalmaş Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, kaş yapısından memnun olmayan kadınlara kıl tekniği kaş uygulamasını önerdi.

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, kaşların yüze ifade katan ve yüz güzelliğini ortaya çıkaran en önemli unsurların başında geldiğini söyledi. Dalmış, "Günümüzde pek çok kadın kaş yapısından memnun olmadığı için farklı yöntemler denemektedir. Kalıcı etkilere sahip olduğu iddia edilen yöntemler, maalesef kişilere sağlık problemleri oluşturabiliyor. Üstelik sonuçlar oldukça yapay olabiliyor. Dalmış Beauty; doğal görünümden vaz geçmeden kaşlarında hacimli kaş yapısına sahip olmak isteyenlere, kıl tekniği kaş işleminin en doğru yöntem olarak öneriyor. Günümüzde kadınların sosyal yaşam içerisinde ne kadar aktif oldukları bilinmektedir. Bu da kadınların dış görünümlerine ve öz bakımlarına özen göstermelerini zorunlu hale getirmektedir. Doğuştan gelen ya da sonradan olan fiziksel görünümlerini değiştirebilmeleri artık mümkün! Kaşlar da bunlardan biri ve doğru yöntem ile kaliteli bir merkez seçilmesi halinde sonuç kusursuz bir görünüm oluyor. Dalmış Beauty farkıyla kaşlarda kıl tekniği uygulaması yapılarak, acısız bir şekilde doğal görünümlü kaşlar elde edilebiliyor. Kaşların çıkış yönünde yarı kalıcı olan bir kalem ile yapılan ve üç boyutlu kıl çizimleri olan bu teknikle daha dolgun ve simetrik görünümlü kaşlar ortaya çıkıyor. Üstelik işlem sonrasında herhangi bir reaksiyon vermeyen uygulama, yaklaşık olarak bir sene boyunca kullanılabilir ve memnun kalınmaz ise istenildiği zaman silinebilmektedir" dedi.

"Kıl tekniği gerçek kıl görünümüne en yakın teknik"

Kıl tekniğinin, gerçek kıl tekniği görünümüne en yakın teknik olduğunu belirten Dalmış, "Kaş yapısının daha kalın ve vurgulu olması için tercih edilen bu yöntem, ancak doğru merkezlerde uygulanması halinde amacına ulaşır. Son yıllarda çığ gibi büyüyen güzellik merkezlerinin bazılarında, yanlış işlem ve steril olmayan ortamlar nedeniyle kadınlar büyük sorunlar yaşayabilmektedir. Oysa ki Dalmış Beauty kadınların ne istediğini belirlemektedir. Merkezimiz; tamamen hijyenik koşullarda ve uzman ekibiyle kıl tekniği işlemini gerçekleştirerek, kadınların istedikleri doğal ve mükemmel görünümlü kaşlara sahip olmasını sağlamaktadır" diye konuştu. - ANTALYA

Dalmış Beauty'den kadınlara kıl tekniği kaş uygulaması önerisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Hande Erçel Metin Çekmez
Spor Muslera Ali Koç Umut Meraş Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dalmış Beauty'den kadınlara kıl tekniği kaş uygulaması önerisi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:08:44. #1.15#

title