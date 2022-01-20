Dalmış Beauty'den botoks uyarısı

Dalmış Beauty Estetik ve Güzellik Merkezi yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, botoks hakkında merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Botoksun günümüzde en yoğun ve en çok ilgi gören estetik işlemlerden birisi olduğunu ifade eden Dalmış, bu uygulamanın beraberinde önemli kazanımları getirdiğini söyledi. Botoks işleminin kalıcı bir tedavi türü olmadığını kaydeden Dalmış, "Botoksun etki süresi yaklaşık 6 aydır. 6 aydan sonra botoksun tekrar yapılması gerekmektedir. Botoks işlemi yan etkili bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Botoks yaptıracak olan kişiler mutlaka profesyonel estetik merkezleri tercih etmeleri gerekir. Merdiven altı estetik merkezlerinin seçilmesi cilt tahrişine yol açabilmektedir. Botoks işlemi yaklaşık olarak 20 dakika sürmektedir. 48 saatin sonrasın da etkisini göstermektedir. Ancak bazı durumlarda nadir olarak 4 ile 6 güne kadar da süre uzayabilmektedir. Botoks uygulaması iğneyle yapılmaktadır. İşlem öncesi kişilere lokal kremler sürülmektedir" dedi.

"Botoks gebelik sürecinde kadınlara zarar verebilmektedir"

Botoks maddesinin içeriğinde bulunan botulinum maddesinin dünyadaki en zehirli maddelerin başında geldiğini dile getiren Dalmış, "Dolayısıyla mutlaka doğru şekilde, doğru doz da kullanılması gerekmektedir. Yanlış kullanım sonrası kişiler böbrek problemlerine sebep olabilmektedir. Böbrek yetmezliği en sık karşılaşılan böbrek sorunlarının başında gelmektedir. Ayrıca bazı durumlar da bu maddenin yanlış kullanılması sonucunda ölüm riski de oluşabilmektedir. Botoks yaygın olarak tercih edilen bir tedavi metodu olsa da bazı kişilere uygulanması risk faktörü içermektedir. Kas problemleri bulunan kişilere botoks uygulaması tercih edilmez. Bu tarz kişilere uygulanan botoks işlemi birçok problemi beraberin de getirmektedir. Ayrıca gebelik sonrası emzirme dönemin de olan annelere de botoks işlemi uygulanmamaktadır. Botoksun içeriğin de bulunan zehirli maddeler emzirme yoluyla bebeklere geçebilmektedir. Gebelik dönemin de gebe olan kadınlara da botoks yaptırılması tavsiye edilmemektedir. Botoksun içeriğinde bulunan zehir gebelik sürecinde kadınlara zarar verebilmektedir. Bu kategorilerde bulunan kişiler hiçbir şekil de botoks yaptırmamalıdır. Botoks mutlaka uzman estetik cerrahisi tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığınca onaylı kurum ve kuruluşlar da yaptırılması önemlidir" diye konuştu. - ELAZIĞ

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