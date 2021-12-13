Dalmış, 2022 modasını açıkladı

Ünlü Modacı Abdulselam Dalmış, 2022 yılı modası hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyada nam salmış hem yerli hem de yabancı ünlülerin modacısı Abdulselam Dalmış, 2022 yılı modası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Dalmış, 1970 yılının en stil ürünü olan trençkotların 2022 yılında da ön planda olacağını kaydetti. Dalmış "Geçmişten bugüne kadar uzanan, ünlü isimlerin kombinlerinde sıkça yer verdiği rengarenk trençkotlar 2022'de de sokak modasını oluşturacak. Kombinlerin kilit parçası rolündeki trençkotlar, hem şıklığın hem de zarafetin simgesi haline gelecek. Yenilikçi ve salaş bir ruha sahip oversize pantolonlar, trençkotlar ile kombinlenerek özgün bir hava oluşturabilir. Bir süredir alışık olduğumuz rahat ve salaş kıyafetler 2022 yılında da kendini gösteriyor. Hem şık hem de net kesimler koleksiyonlarda minimalize bir yer ediniyor. Kıyafetlerde zarafet kendini elden bırakmıyor. Feminen çiçekler, gömlekler üzerinde derin etki bırakmaya devam edecek. Pileli ve uçuşan elbiseler 2022 yılında da gündemini koruyor. Elbiselerin kol detaylarında da uçuşan iplikler yer edinmeye başlayacak. 2022'de çarpıcı kombinlerin başında ise tek barça triko takımlar gelecek. Özellikle yaz aylarında rahatlığın simgesi haline gelen triko takımlar, kusursuz bir görünüm ortaya koyacak" dedi.

"2022 yılında Z kuşağı da modadan nasibini alacak"

Abdulselam Dalmış 2022 yılında Z kuşağının da modadan nasibini alacağını dile getirdi. Dalmış "Eskiden annelerimizin ördüğü örme yelekler, Z kuşağının kökleri baz alınarak özgün bir etnik yapı kazanıyor. Birbirini tamamlayan farklı renkler, yenilikçi desenler ile birleşerek özgür bir hava katıyor. Gençleri de içine alacak sade tasarımlar, doğru şekilde kombin yapıldığında oldukça dikkat çekici olacak. Püsküllerin kendine yer bulduğu bluz ve etekler, kombinlere 2022 yılında da hareket katacak. Kısa ve bol pantolonlar püsküller ile giyildiğinde salaş bir kombin ortaya koymak mümkün. Menekşe, gül gibi çeşitli çiçek desenlerinin koruduğu tarihi hava 2022 modasında da hakim" diye konuştu. - İSTANBUL

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