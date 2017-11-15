Dallıca'da Sulama Kanalı Islahı Tamamlandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dallıca Mahallesi'nde bulunan 100 metre uzunluğundaki açık sulama kanalının ıslah çalışmalarını tamamladı.



Dallıca Mahallesi sulama kanalında gerçekleştirilen ıslah çalışmalarında sona gelindi. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından başlatılan ıslah çalışmaları, 100 metre uzunluğundaki açık sulama kanalının 300'lük büz döşemesi ile kapatılarak tamamlanmış oldu.



Islah projesini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "İlçe sınırlarımız içerisinde yer alan Dallıca mevkii sulama kanalının ıslah çalışmalarını tamamladık. Çiftçimizin ve halkımızın sağlığı için açık olan sulama kanalı kapatılarak ıslah edildi" ifadelerini kullandı. - AYDIN