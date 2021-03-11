15-104'lük skor !
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15-104'lük skor !

11.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:47
15-104'lük skor !

NBE'de San Antonio Spurs ile Dallas Mavericks'ın evinde karşı karşıya geldi 115-104'lük skorla mağlup oldu.

NBA'de Dallas Mavericks evinde karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 115-104'lük skorla mağlup etti. Dallas'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic 22 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle triple double yaptı ve galibiyetle büyük rol oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Memphis Grizzlies evinde karşılaştığı Washington Wizards'ı 127-112 mağlup ederek ligdeki 17. galibiyetini aldı. Memphis'te Jonas Valanciunas 29 sayı, 20 ribaund, Ja Morant 21 sayı, 10 asist ve Desmond Bane 20 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki 21. mağlubiyetini alan Washington'da Bradley Beal 21 sayı, 5 asist ve Russell Westbrook 20 sayı, 10 asistle takımına katkıda bulundu.

Doncic'ten triple double

Dallas Mavericks sahasında karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 115-104 yenerek ligdeki 19. galibiyetini kazandı. Dallas'ta Kristaps Porzingis 28 sayı, 14 ribaund ve Luka Doncic 22 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezon 15. yenilgisini alan Spurs'te ise DeMar DeRozan'ın 30 sayı, 11 asistlik performansı yetmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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