Dallas Mavericks, "triple-double" yapan Doncic ile kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dallas Mavericks, "triple-double" yapan Doncic ile kazandı

11.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:58
Dallas Mavericks,

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in "Triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta San Antonio Spurs'u 115-104 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in "Triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta San Antonio Spurs'u 115-104 mağlup etti.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Mavericks, sıralamada hemen üstünde bulunan Spurs'u ağırladı ve sahadan 115-104 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte maça damgasını vuran Luka Doncic, 22 sayı, 12 asist ve 12 ribauntla oynadı. Ayrıca Dallas'ta Kristaps Porzingis 28 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken, Josh Richardson 12 sayı kaydetti.

Spurs'te, DeMar DeRozan'ın 30 sayı, 11 asistlik performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Memphis Grizzlies evinde galip

Batı Konferansı'nın orta sıra takımlarından Memphis Grizzlies, sahasında Doğu Konferansı ekibi Washington Wizards'ı 127-112'lik skorla yendi.

Grizzlies'ta Jonas Valanciunas 29 sayı, 20 ribaunt ile "double-double" yaptı. Ja Morant 21 sayı, Desmond Bane 20 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Wizards'ta ise Bradley Beal 21, Russell Westbrook 20 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dallas Mavericks, "triple-double" yapan Doncic ile kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:59:29. #1.14#
title