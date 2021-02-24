Dallas Mavericks - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - Boston Celtics maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Dallas Mavericks - Boston Celtics maçı gerçekleşecek. Peki, Dallas Mavericks - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERİCKS - BOSTON CELTİCS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Dallas Mavericks - Boston Celtics maçı Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - Boston Celtics maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

DALLAS MAVERİCKS - BOSTON CELTİCS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 24 Şubat Çarşamba günü oynanacak Dallas Mavericks - Boston Celtics maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.