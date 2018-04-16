Dallas Fed Başkanı Kaplan Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, ülkede enflasyon baskılarının yükselmesine karşın üreticilerin fiyat artışlarını tüketiciye yansıtmakta zorlandığını belirtti.

Kaplan, ekonomik görünüm hakkında kaleme aldığı makalede, otomasyon ve küreselleşmenin enflasyonu sınırladığına işaret etti.

Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının bu yıl güçlü artmasını beklediğini vurgulayan Robert Kaplan, 2019 ve 2020 yıllarında ise hafif bir yavaşlama yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

Kaplan, enflasyonun ise büyümeye oranla zayıf kaldığını vurgularken, "İş yerlerinin fiyat artırma gücü, tarihi açıdan ekonomik büyümenin bu aşamasında görmeye alışık olduğumuz seviyelere kıyasla daha düşük." değerlendirmesini yaptı.

Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bu yıl oy hakkı bulunmuyor.



Buna karşın tüm bölgesel Fed şubelerinin başkanları, FOMC toplantılarına katılarak para politikasına ilişkin tartışmalar ve projeksiyonlar için fikir beyan ediyor.