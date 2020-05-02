Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler

Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler
02.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:04

Tokat'ın Artova ilçesinde kaymakamlık binası önünde bulunan 21 ağaçtan 7'sinin, dallarına konan kuşlar çevreye pislediği gerekçesi ile kesildiği iddia edildi, ilçe halkı ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

Tokat'ın Artova ilçesinde kaymakamlık binası önünde bulunan 21 ağaçtan 7'sinin, dallarına konan kuşlar çevreye pislediği gerekçesi ile kesildiği iddia edildi, ilçe halkı ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

Tokat'ın Artova ilçesinde ilçe Kaymakamı Mustafa Karalı'nın talimatı ile kaymakamlık binası önünde bulunan 21 çam ağacından 7'si kesildi. Çam ağaçlarının, dallara konan sığırcık kuşlarının kaldırımları pislettiği gerekçesi ile kesildiği iddiaları sosyal medyada yankı uyandırdı. Ağaçların kesildiği anları görüntüleyerek paylaşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. İlçe sakinlerinden Turan Çuhacı, ağaçların kesilmesi kararını eleştirerek, "Çam ağaçlarını kesilmesi büyük bir yanlıştı. Artova halkına soruldu mu? Ondan da haberimiz yok. Ama söylenenler sığırcıkların yoğun bir şekilde konması ve pisliğinin yola, hükumet konağı önünde dökülmesinden dolayı kesildiğini söylüyorlar. Bu karar bizleri çok üzdü. Herkes üzüldü ama çıkıp da caddede bu üzüntüsünü dile getirecek çok fazla sayıda insanın da olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İlçe sakinlerinden Ümit Kaplan da ağaç dallarına konan kuşların kaldırımları kirlettiği gerekçesi çam ağaçlarının kesildiğini duyduklarını ifade ederek üzüntü içinde olduklarını kaydetti.

Kaymakamlık "Güvenlik için" dedi

Artova Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada kaldırımlar üzerine doğru büyümüş olan ağaçların tehlike oluşturduğu için kesilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Hükümet konağımız önündeki 21 ağacın tamamının ömrünü doldurması ve Artova Orman İşletme Şefliğince işaretlenmesine rağmen, kene için doğaya salınan sığırcık kuşlarının bu ağaçlarda yoğun bir şekilde yerleşimlerinin olması ve onların yuvasız kalmaması adına sadece istikamet olarak hükümet konağı girişinin üstüne ve kaldırımların üstüne doğru büyümüş ve eğilmiş olan ve vatandaşlarımız açısından tehlike oluşturan 7 ağacın kesimi yapılmıştır. Ayrıca Kaymakamlık olarak ağaçları kesilerek açılan bölümlere, hükümet konağı peyzajına uygun yeni ağaçların dikilmesine ağaçlar kesilmeden önce karar verilmiştir. Bununla beraber ilçe Kaymakamlığı olarak ilçemiz ulusal programa dahil olmamasına rağmen, binden fazla çam fidanının toprakla buluşturulmasını sağlayarak, yeşile önem ve değer verdiğini göstermiştir." - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Haberler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi Haberler
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Görenler şaşkına döndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Görenler şaşkına döndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile...
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Ajda Pekkan Nur Yerlitaş
Spor Falcao Neymar Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 13:27:18. #1.15#
title