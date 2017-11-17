Dalış Turizmi İçin Askeri Uçak Denize Batırıldı

Dalış Turizmi İçin Askeri Uçak Denize Batırıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uçaktan detaylar Uçağın denize batırılması ÜRDÜN - Ürdün'deki Akabe Körfezi'nde dalış turizmi için turistleri çekmek ve su altındaki deniz yaşantısının daha da gelişmesini sağlamak amacıyla askeri kargo uçağı denize batırıldı.

Dalış Turizmi İçin Askeri Uçak Denize Batırıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uçaktan detaylar
Uçağın denize batırılması
ÜRDÜN - Ürdün'deki Akabe Körfezi'nde dalış turizmi için turistleri çekmek ve su altındaki deniz yaşantısının daha da gelişmesini sağlamak amacıyla askeri kargo uçağı denize batırıldı. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "C-130 Hercules" uçağı asker ve askeri ekipman taşımak dışında birçok insani görevlerde de kullanılıyordu.