Dalış Turizmi İçin Askeri Uçak Denize Batırıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uçaktan detaylar Uçağın denize batırılması ÜRDÜN - Ürdün'deki Akabe Körfezi'nde dalış turizmi için turistleri çekmek ve su altındaki deniz yaşantısının daha da gelişmesini sağlamak amacıyla askeri kargo uçağı denize batırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uçaktan detaylar
Uçağın denize batırılması
ÜRDÜN - Ürdün'deki Akabe Körfezi'nde dalış turizmi için turistleri çekmek ve su altındaki deniz yaşantısının daha da gelişmesini sağlamak amacıyla askeri kargo uçağı denize batırıldı. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "C-130 Hercules" uçağı asker ve askeri ekipman taşımak dışında birçok insani görevlerde de kullanılıyordu.