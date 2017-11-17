Dalış Turizmi İçin Askeri Uçak Denize Batırıldı

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Uçaktan detaylar

Uçağın denize batırılması

ÜRDÜN - Ürdün'deki Akabe Körfezi'nde dalış turizmi için turistleri çekmek ve su altındaki deniz yaşantısının daha da gelişmesini sağlamak amacıyla askeri kargo uçağı denize batırıldı. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "C-130 Hercules" uçağı asker ve askeri ekipman taşımak dışında birçok insani görevlerde de kullanılıyordu.