Dalış Merkezlerimizin Dikkatine: Dalış Turizmi Faaliyetleri Hakkında

İçişleri Bakanlığının 01 Haziran 2021 tarihinde yayımlamış olduğu "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" kapsamında açıklanmayan dalış turizmi faaliyetleri için Kaymakamlıkların izni ile faaliyetlerin yürütülebilmesi adına, daha önce de Federasyonumuzca çözüm üretilmek için...