Dalış merkezleri, "kontrollü" başladı
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Dalış merkezleri, "kontrollü" başladı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapalı bulunan dalış merkezleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) aldığı önlemlerle yeniden su altı meraklılarını ağırlamaya başladı.

13.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:44

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapalı bulunan dalış merkezleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) aldığı önlemlerle yeniden su altı meraklılarını ağırlamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TSSF'nin belirlediği 14 dalış noktasıyla su altı meraklılarının uğrak yerlerinden Karaburun'daki dalış merkezleri, uzun aradan sonra faal hale geldi.

Merkezler, TSSF'nin aldığı önlemler doğrultusunda faaliyetlere yarı kapasiteyle başladı. Randevu sistemiyle öğrenci kabul eden merkezlere gelenlerin ilk olarak ateşleri ölçülüyor. Öğrenciler, zorunlu olarak Kovid-19 formu dolduruyor.

Maske takma zorunluluğu getirilen merkezlerde, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

Dalgıçlar, kendilerini dalış noktasına götüren botta 1,5 metre mesafeyle oturuyor.

Dalış eğitimi alanların suyun altında regülatörden nefes alıp verirken ağızda tuttukları "maps" adı verilen ekipman ise şahsi olarak kullanılıyor.

Dalış kıyafetleri, su altındaki eğitimin tamamlanmasının ardından dezenfeksiyon havuzlarında temizleniyor.

"Önerimiz, ekipmanlarını satın almaları"

Dalış merkezi sahibi ve eğitmeni Veysel Perin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren dalış meraklılarının merkezlere yeniden ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Su altı tutkunlarının dalış yapmayı çok özlediğini belirten Perin, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında birçok kişi yanına dalış kıyafetlerini alarak fotoğraf çektirip bize gönderiyordu. Normalleşme süreciyle vatandaşlarımız rahatlamak için dalış merkezimize gelmeye başladı. Onları karşılayıp eğitim verince bizler de çok mutlu oluyoruz." dedi.

Perin, merkezde hijyen kurallarına çok önem verdiklerini dile getirdi.

Kovid-19 salgınında vatandaşların, temizlik ve sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığına işaret eden Perin, "Bize eğitim için başvuranlar telefonu açar açmaz önce aldığımız önlemleri soruyor. Bu da bizi aslında mutlu ediyor. TSSF'nin aldığı Kovid-19 önlemlerine herkes uyuyor. Bizim onlara en büyük önerimiz ise bu süreçte ve daha sonra kullanacakları ekipmanları kendileri almaları yönünde oluyor." diye konuştu.

Dalış eğitmeni Erkan Ayvazoğlu ise vatandaşların birçoğunun Kovid-19'un stresini su altında vakit geçirerek atmak istediğini, normalleşme süreciyle beraber dalış okullarının büyük hareketlilik yaşamaya başladığını ifade etti.

Dalış için Karaburun'a gelen Ahmet Sandal da dalış yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Marttan bu yana Kovid-19 nedeniyle dalış yapamıyordum. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından ilk iş Karaburun'a geldim. Suyun altında kendimi çok huzurlu ve özgür hissediyorum. Herkesi Karaburun'un güzelliklerini keşfetmek üzere buraya bekliyorum." dedi.

Dalış merkezleri, 'kontrollü' başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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