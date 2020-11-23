Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını vatandaşlara öğretiyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını vatandaşlara öğretiyorlar

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:03
Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını vatandaşlara öğretiyorlar

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa'nın Mudanya ilçesinde üreticiler, topladıkları zeytinleri tüketiciye uygun fiyata sunup zeytinin nasıl kurulacağını öğretiyor.

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa'nın Mudanya ilçesinde üreticiler, topladıkları zeytinleri tüketiciye uygun fiyata sunup zeytinin nasıl kurulacağını öğretiyor.

Trilye tipi olarak bilinen ve lezzetiyle ön plana çıkan sofralık zeytinin hasadına Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlandı. Üreticiler dalından topladıkları zeytinleri tüketiciye uygun fiyata sunup, onlara zeytinin nasıl doğal yollarla olgunlaştıracağını da öğretiyorlar. Bu şekilde tüketiciler zeytinlerini damak lezzetine göre az tuzlu veya çok tuzlu olarak tüketebiliyor. Zeytinin tuzlama, yağlı ve salamura çeşitlerini yapan üreticiler, tüketicilere bu olgunlaşma çeşitlerini gösterip vatandaşların damak tadına uygun zeytini kurmasını sağlıyor. Bu şekilde vatandaşlar sağlıklı zeytin tüketmiş oluyor.

Zeytin hasadına başlayan üretici Murat Türker, "Bu yılki zeytin hasadına başladık. Mudanya ilçesinin köylerinde dünyanın en kaliteli sofralık zeytinleri üretiliyor. Bu zeytinler çekirdeği küçük, eti iri, aynı zamanda yağ oranı fazla olduğu için çok lezzetli. Biz bu zeytinleri tüketiciye ulaştırıp, onlara doğal zeytini nasıl kuracaklarını öğretiyoruz. Zeytin doğal olarak hemen olgunlaşmaz, en az 6 ay sonra olgunlaşmaya başlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağı vatandaşa öğretiyorlar
Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağı vatandaşa öğretiyorlar
Zeytinin dalından sofraya zorlu yolculuğu
Zeytinin dalından sofraya zorlu yolculuğu
Zeytinin yağ yolculuğu
Zeytinin yağ yolculuğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Cansu Dere Öykü Karayel
Spor Falcao Caner Erkin Lance Stroll Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını vatandaşlara öğretiyorlar - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 01:09:56. #1.15#
title