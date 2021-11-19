Dalından sofraya zeytin ve zeytinyağının üretimini akademik olarak öğreniyorlar

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı öğrencileri, dalından sofraya zeytin, zeytinyağı ve zeytin sabunu üretimini akademik olarak öğreniyorlar.

Derslerinde bahçede zeytinin dalından toplanarak hasat edilmesinden okula ait fabrikada zeytinyağı çıkarılmasına kadar üretimin her aşamasını teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrenen öğrenciler, daha bilinçli bir üretici olarak bölümlerinden mezun oluyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü ve Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Öncül Abacıgil, gazetecilere, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen tarımsal üretime enstitü ve Edremit Meslek Yüksekokuluyla ortaklaşa çalışarak 2 kurum olarak destek sağladıklarını söyledi.

Tarımsal faaliyetlerinin Edremit Körfezi'nin önemli geçim kaynaklarından olan zeytincilik üzerine olduğunu belirten Abacıgil: "Bu faaliyetleri sürdürürken enstitü ve yüksekokul bünyesindeki personel ve öğrencilerle beraber uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamaların temel amacı öğrencilerimizi modern bilimsel tekniklerle tarladan sofraya kadar zeytincilik konusunda, zeytin sektörü konusunda yetiştirmek. Bilimsel kriterler ölçüsünde bu zeytin ürünlerinin salı hazırlandığını onlara gösterebilmek temel amacımız." dedi.

Abacıgil sözlerini şöyle tamamladı: "Tarladan sofraya kadar zeytinyağı, sofralık zeytin ve bununla beraber zeytinyağı sabunu imalatı konusunda öğrencilerimizi teorik ve çoğunlukla da uygulamalı olarak üniversitemiz bünyesinde hem bu uygulama bahçesi gibi bahçelerde hem de mevcut laboratuvarlarda yetiştirerek sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Asıl gayemiz zeytincilik sektöründeki doğru bilinen yanlışları düzeltmek. Öğrencilerimizi gelecekte zeytincilik sektöründe katma değer sağlayacak şekilde yetiştirmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak."

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Sevcan Bilir Korkmaz ise uygulamalı hasat yaptıklarını ve toplanan zeytinlerin sıkım aşamasını da öğreneceklerini belirterek, zeytinle alakalı her şeyi öğrenmeye çalıştıklarını aktardı.

Emekli olduktan sonra Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı öğrencisi olduğunu anlatan ilhan Arslan da 12 yıl önce zeytin bahçesi aldığını ve orada pratik olarak öğrendiklerini daha akademik olarak öğrenmek için yüksekokula geldiğini söyledi.

Okulda teorik uygulamanın yanında sahada, fabrikada pratik uygulamaları da öğrendiklerini ifade eden Arslan şöyle konuştu: "Zeytinin ne kadar kaliteli ve insan sağlığı için, beslenmemiz için ne kadar faydalı olduğunu bilimsel olarak da öğreniyoruz. Hem burada hasat yaparak hep birlikte arkadaşlarımızla, hocalarımızla hem uygulamasını öğrenmek hem zeytin hasadında neler çok önemli? zeytine hasar vermeden toplayabilmek. Yağın kalitesini çok etkilediği için biz daha bilimsel olarak toplamaya çalışıyoruz asidini yükseltmemek için, polifonel değerlerini yüksek elde edebilmek için."

Arslan okulun en büyük avantajının Türkiye'de az bir bölüm olması ve mezun olanların kendilerini yetiştirmeleri halinde iş imkanının çok iyi olduğunu, işsizlik diye bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Işılay Işık da şöyle konuştu: "Çok güzel bir şey. Herkesin mutlaka bir kere canlı bir şekilde gelip görmesi lazım. Okulda zaten öğreniyoruz. Burada da uygulamalı bir şekilde akıllarda daha güzel bir şekilde kalıyor. Çok güzel bir his emeklerinizin karşılığını alabilmek. Üstelik de sağlıklı bir yiyecek. Sağlıklı bir ürün. Tüketilmesinin zeytinyağının alfabetik sıraya göre her harfte bir faydası var."

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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