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Dalından sofraya armudun pekmeze yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dalından sofraya armudun pekmeze yolculuğu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Hebülü köylüler tarafından ağaçlardan toplanan armutlar kışın tüketilmek üzere pekmez haline getiriliyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Hebülü köylüler tarafından ağaçlardan toplanan armutlar kışın tüketilmek üzere pekmez haline getiriliyor. Toplanan armutlar yıkanıp ayıklandıktan sonra kazanlarda kaynatılıyor. Yumuşayan armutlar sıkılarak şırası çıkartılıyor. Şıra haline geldikten sonra tekrar kaynatılarak karıştırılıyor. Pekmez kıvamına geldikten sonra soğutularak kavanozlara konuluyor. Yöre sakinlerinden Hamit Arslan, köylerinde hemen hemen herkesin armut pekmezini yaptığını kaydetti. Köy Muhtarı Kemal Arslan ise armut pekmezi yapımını komşuları olan Ordu'nun Aybastı ilçesinden öğrendiklerini söyledi. Arslan, kış aylarında tüketilen armut pekmezinin lezzetli ve bünyeyi koruması nedeni ile tercih edildiğini belirtti. Köy sakinlerinden Raif Beyazıt ise dalından sofraya armut pekmezinin yapılışını anlattı. Toplanan armutların ayıklanarak yıkandığını belirten Beyazıt, "Yıkadıktan sonra kazanlara dolduruyoruz. Kaynadıktan sonra yumuşayan armudun şırası alınarak tekrar kaynatılıyor. Köylerimizde kuşburnu gibi armut pekmezi gelenek halinde yapılıyor. Kış aylarında sabah kahvaltısında tüketiyoruz. Oldukça faydalı olduğu söyleniyor" diye konuştu. - TOKAT

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