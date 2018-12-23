Dalından Dökülen Meyveler Kadın Eliyle Ekonomiye Kazandırılıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da kadınlar, ağaçlardan dökülen meyveleri kullanarak hazırladıkları pekmez, reçel ve pestil gibi ürünleri pazarda satıp hem gelir elde ediyor hem de ürünlerin çürümesinin önüne geçiyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadın Emek Verdi, Meyveler Çürümedi Projesi", Fatsa Ziraat Odası ile uygulanıyor.

Yürütücülüğünü, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının üstlendiği proje ile bölgedeki bahçelerde dağınık şekilde dikilmiş ağaçlardan dökülen meyvelerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Meyvelerin pestil, reçel, pekmez, sirke yapılarak veya kurutularak değerlendirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında ilk etapta 55 kadına uzmanlar tarafından "kurutma teknikleri, sirke, pestil ve pekmez hazırlanması ile işletmelerde hijyen" konusunda eğitim verildi.

Proje için pilot bölge seçilen Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde geçmiş yıllarda sağlık ocağı olarak kullanılan mekan onarılarak "Kadın Çiftçiler Meyve Kurutma ve İşleme Evi"ne dönüştürüldü.

Çeşitli ekipmanlarla donatılan tesiste bir araya gelen kadınlar, mahallenin çeşitli bölgelerinden topladıkları meyvelerden hazırladıkları pestil, pekmez, reçel ve sirkeyi pazarda satışa sunuyor.

"Proje sayesinde dalından dökülen meyveler değerlendiriliyor"

Proje koordinatörü Fazilet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk adımları geçen yıl atılan projede bu ay üretim aşamasına geçtiklerini söyledi.

Kadınlara üretim öncesinde sertifikalı eğitim verildiğini belirten Şeker, tesiste şu an 5 kadının istihdam edildiğini aktardı.

Şeker, ilerleyen süreçte istihdam sayısının artacağına dikkati çekerek, bunun için çalışmaların sürdüğünü, işletmenin büyütüleceğini vurguladı.

Ticari değeri olmayan meyvelerin değerlendirildiğini ifade eden Şeker, "Aynı zamanda ev hanımlarına istihdam sağlıyoruz. Üretim ve istihdam hedeflerimize ulaşmada şimdiye kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum çünkü daha önce köylerde yetişen meyvelerin önemli bölümü maalesef çürüyüp gidiyordu. Şimdi ise proje sayesinde dalından dökülen meyveler değerlendiriliyor." dedi.

Fazilet Şeker, elma, armut, erik, hurma, incir, üzüm ve karayemiş gibi meyvelerin kadınlar tarafından toplanarak tesise getirildiğini anlattı.

Ayıklama, yıkama gibi çeşitli aşamalardan geçirilen ve belli bölümü kurutulan meyvelerden pestil, pekmez, reçel, sirke yapıldığını belirten Şeker, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde hem meyvelerin çürümesini önledik hem de kurulan tesiste ev hanımlarına iş imkanı sağladık. Ayrıca proje sayesinde köy halkı da dalından dökülen meyvelerden para kazanabilecek. Bazı kişiler bahçelerindeki meyveleri toplayıp tesise getirerek para kazanmaya başladı. Dolayısıyla bu proje sadece tesiste çalışan kadınlara değil, aynı zamanda köy sakinlerine de katkı sunacak."

"Proje ile bize iş imkanı sağlandı"

Tesiste çalışan Elif Temel, hazırladıkları ürünleri köy pazarında ya da yakın bölgedeki diğer pazarlarda satışa sunduklarını söyledi.

Ürünleri piyasaya oranla daha ucuza sattıklarını aktaran Temel, böyle bir projenin içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Elif Yücebaş da proje sayesinde aile bütçesine katkı sağlayabildiğini dile getirerek, "Köyümüzdeki meyveleri değerlendiriyoruz. Proje ile bize iş imkanı sağlandı. Gelir elde ediyoruz, halimizden çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kabakdağı Mahallesi muhtarı Ali İhsan Beşik de projenin köylerinde uygulamasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA