Dalında satılan Çağlayancerit cevizi üreticisini sevindiriyor
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Dalında satılan Çağlayancerit cevizi üreticisini sevindiriyor

02.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:05
Dalında satılan Çağlayancerit cevizi üreticisini sevindiriyor

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit cevizinin dalındayken satılması üreticisini mutlu ediyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit cevizinin dalındayken satılması üreticisini mutlu ediyor.

Dağlık yapıya sahip ilçede kayıtlı 30 bin dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapılıyor.

Hasadın devam ettiği Çağlayancerit ilçesinde ağaçtan toplanan cevizlerin bir kısmı yaş satılırken, bir kısmı da kabuklarından ayrılıyor ve ardından kuruması için gölge alanlara seriliyor.

Cevizler, 1 haftalık kurutma süresinden sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Çağlayancerit cevizi, daha dalından indirilmeden alıcı buluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Barak, AA muhabirine, cevizin Çağlayancerit için en önemli ürün olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 7 bin 500 ton ürün aldıklarını anlatan Barak, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde hasada başladık. Çiftçiler için bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Bu yılki rekolteyi kayıtlarımıza göre 8 bin 500 ton olarak öngörüyoruz. Çiftçilerimiz pazar problemi yaşamadan, depolama sıkıntısı görmeden ürünlerini satıyor. İlçemizin ikliminden dolayı cevizimiz susuz yetişiyor. İlçemiz Kahramanmaraş'ın ceviz üretiminin önemli bir bölümünü karşılıyor."

Barak, Çağlayancerit cevizinin taze ve kışlık olarak çevre illerin ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak, "Cevizimiz tat ve aroma bakımından zengin olduğundan kapış kapış gidiyor. Bir kente ceviz gönderiyoruz gelecek yıl sipariş 2-3 katına çıkıyor. Genelde sofralık olarak kullanılıyor."

Barak, kilogramı 35 lira civarında satılan cevizin, geçmişten bu yana tane olarak da talep gördüğünü sözlerine ekledi.

Üreticilerden Ömer Çetinkaya da Çağlayancerit'in topraklarının bereketli, ceviz ağaçlarının da veriminin yüksek olduğunu söyledi.

Yetiştirdikleri cevizin herkes tarafından bilindiğini aktaran Çetinkaya, "Cevizimiz gerçekten kaliteli. Cevizin faydaları da biliniyor. Çağlayancerit cevizini her ailenin tatmasını, her mutfağa girmesini istiyoruz." dedi.

Üreticilerden 78 yaşındaki Hasan Emek ise bu yılki ceviz veriminin iyi olduğunu belirterek, kilogramının 30 ile 35 liradan, tane olarak da 40 ile 50 kuruş arasında satıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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