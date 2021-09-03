Dalında renkli pamuk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dalında renkli pamuk

Dalında renkli pamuk
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

'BEYAZ Altın' olarak adlandırılan pamuğuyla ünlü Adana'da geçen yıl 60 dönümde araştırma-geliştirme amaçlı yetiştirilen kahverenginin açık ve koyu tonlarındaki Sarıgelin ile Gelincik çeşidi pamuklar bu yıl yaklaşık 200 dönüme ekildi.

'BEYAZ Altın' olarak adlandırılan pamuğuyla ünlü Adana'da geçen yıl 60 dönümde araştırma-geliştirme amaçlı yetiştirilen kahverenginin açık ve koyu tonlarındaki Sarıgelin ile Gelincik çeşidi pamuklar bu yıl yaklaşık 200 dönüme ekildi. Çeşitlerin 2014 yılında tescilini yaptıran Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil, doğal renkli bu ürünler sayesinde tekstilde kanserojen tehlikesinin önüne geçmeyi, sürdürülebilir ve çevreci üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

İl Tarım Orman Müdürlüğü koordinatörlüğündeki Çukurova'nın Renkli Pamuğu, Tekstilin Yeni Umudu Projesi kapsamında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2014 yılında tescil ettirilen kahverengi tonlarındaki Sarıgelin ile Gelincik çeşidi pamuklar geçen yıl araştırma ve geliştirme amacıyla 60 dönümde yetiştirilirken, bu yıl 200 dönüme ekildi. Enstitü Müdürü Dr. Abdullah Çil, doğal renkli bu ürünler sayesinde tekstilde kanserojen tehlikesinin önüne geçmeyi, sürdürülebilir ve çevreci üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Proje sayesinde çiftçiler için de katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkardıklarını kaydeden Çil, sözleşmeli ekim yaparak üretimi artırdıklarını anlattı. Çil, bu ürünleri eken çiftçilerin 1,5 kat fazla destekleme primi alacaklarını söyledi.

HEM TARIMDA HEM TEKSTİLDE İYİ BİR TİCARET ARACIAçık ve koyu kahverengi ürünlerin verimini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Dr. Çil, şunları söyledi: "Son dönemlerde daha fazla çevreci olmamız gerektiğini düşündüğümüz için bu projeye başladık. Kanserojen madde ihtiva eden kumaşların özellikle bebeklerimiz tarafından giyilmesi çok fazla sorun arz ediyor. Ayrıca, kimyasal boyama işi maliyetli bir iş, bir kilo kumaşı boyadan arındırmak için 103 litre su kullanılıyor ve bu kullanımın arıtması mümkün olmuyor. Türk tekstiline Avrupa başta olmak üzere tüm dünya önem veriyor. Sarıgelin ve Gelincik çeşitlerimizi yaygınlaştırmak için hem çiftçimize hem özel sektöre birçok alanda tanıtımlar yaptık. Bazı tekstil şirketleri ve ünlü markalar da bu projeye destek verdi. Tarımda alternatif ürün, tekstilde ise çevreci olması nedeniyle iyi bir ticaret aracı. Renkli pamuğun Adana markası olması adına çalışmalar yapıyoruz."

Çil, renkli pamuklardan üretilmiş kıyafetlerin tanıtımı için 2 Ekim'de defile düzenleneceğini sözlerine ekledi. Öte yandan, birkaç hafta sonra bölgedeki renkli pamukların hasat edileceği bildirildi.


Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk
Dalında renkli pamuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Tanju Özcan Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Haluk Levent Mesut Akusta Metin Çekmez Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dalında renkli pamuk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:22:52. #1.15#

title