"Dalınç" sergisi, Binbirdirek Sarnıcı'nda 15-17 Haziran'da gezebilecek
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"Dalınç" sergisi, Binbirdirek Sarnıcı'nda 15-17 Haziran'da gezebilecek

'Dalınç' sergisi, Binbirdirek Sarnıcı'nda 15-17 Haziran'da gezebilecek
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Dijital sanat alanında 10 önemli sanatçıyı bir araya getirecek "Dalınç" sergisi, Binbirdirek Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Dijital sanat alanında 10 önemli sanatçıyı bir araya getirecek "Dalınç" sergisi, Binbirdirek Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nden (IDAF) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenecek sergiyi ziyaretçiler, 15-17 Haziran'da gezebilecek.

Seyhan Musaoğlu'nun küratörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik, IDAF'ın ilk adım sergisi niteliğinde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Musaoğlu, serginin Binbirdirek Sarnıcı'nda mekanın tarihsel dokusunu ve kültürün ritüel ögelerini birleştirerek izleyiciyi farklı bir yolculuğa çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Musaoğlu, "Sarnıcın mistik havası ve hikayesine uygun, organik fiziksel ögelerle dijital sanatları harmanlayarak izleyicinin deneyimlemesi için işitsel ve görsel bir aura oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Sergiye eserleriyle katılan sanatçılar arasında Özgür Demirci, Hazal Döleneken, Lara Kamhi, A. Bill Miller, Mehmet Öğüt, Furkan Temir, Deniz B. Turan, coMekaniKdoll, Haydiroket ve Strange Quark UED yer alıyor.

Sergiye dair ayrıntılı bilgi için "digitalartfestistanbul.org" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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"Dalınç" sergisi, Binbirdirek Sarnıcı'nda 15-17 Haziran'da gezebilecek - Haberler
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