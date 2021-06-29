Dalian Atkinson: Fenerbahçe'nin eski golcüsünün ölümüne neden olan polise 8 yıl hapis cezası verildi
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BBC

Dalian Atkinson: Fenerbahçe'nin eski golcüsünün ölümüne neden olan polise 8 yıl hapis cezası verildi

Dalian Atkinson: Fenerbahçe'nin eski golcüsünün ölümüne neden olan polise 8 yıl hapis cezası verildi
BBC - Haberler | Dünya

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'un 2016'da İngiltere'de polis müdahalesi sonucu ölmesi ile ilgili davada suçlu bulunan polis memuruna verilen ceza açıklandı.

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'un 2016'da İngiltere'de polis müdahalesi sonucu ölmesi ile ilgili davada suçlu bulunan polis memuruna verilen ceza açıklandı. 43 yaşında polis memuru Benjamin Monk 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Komşuları, 15 Ağustos 2016 tarihinde Aston Villa'nın eski forveti Atkinson'ın babasının Telford'daki evi etrafında bağırdığını ve tuhaf davrandığını bildirmiş ve bunun üzerine de Monk, bir diğer polis memuru Bettley-Smith ile birlikte sabaha karşı eve gitmişti.

Ciddi sağlık sorunları olan Atkinson'un kapıya gelip Mesih olduğunu tekrarlaması üzerine Monk, Atkinson'a üç kez elektroşok uygulamaya çalışmış; ilk ikisinde etkili olmayınca, üçüncü denemede Atkinson'ı yere düşürmüştü.

Monk'un, Atkinson hareketsiz bir şekilde yerde yatarken kuvvetli bir şekilde alnını tekmelemiş, Bettley-Smith de Atkinson'a copla vurmuştu.

Atkinson hastaneye kaldırılmış ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.

'Aşırı güç uygulandı'

Kararı veren Yargıç Melbourne Inman, "Atkinson'ın yere düşürülmesinin ardından kullanılan gücün aşırı olduğunu" söyledi.

Atkinson'ın hayattayken aktif bir yaşantısının olduğunu ve başarılı bir futbolcu olduğunu vurgulayan Inman, futbolcunun sağlığının daha sonra bozulduğunu vurguladı:

"Ne yazık ki aniden gerçeklikle bağlantısını kaybetti. Onu tanıyan insanlar olay yerinde onu tanıyamaz hale geldi."

Monk mahkemede yaptığı savunmada davranışının nefsi müdafaa olduğunu ve olay esnasında kendisinin ve meslektaşının "öleceğini" düşündüğünü söylemişti.

Jüri, Atkinson'a copla saldırmakla suçlanan 31 yaşındaki Bettley-Smith hakkında ise henüz bir karara varamadı.

Savcılar da yeniden yargılama isteyip istemeyeceklerini henüz açıklamadı.

Mahkumiyet kararından sonra polis davranışlarını denetleyen bağımsız bir kurum olan IOPC, 30 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir İngiliz polis memurunun görevleri sırasında birini öldürmekten dolayı hüküm giydiğini söyledi.

Monk, cezasının üçte ikisini çektikten sonra şartlı tahliye hakkından faydalanabilecek.

Ciddi sağlık sorunları vardı

Atkinson'ın tansiyon, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları vardı.

Davada iddianameyi hazırlayan savcı bu sağlık sorunları nedeniyle "ölüm riski artan" Atkinson'ın, uzun süreli üçüncü elektroşok uygulanmamış ve kafasına tekme yememiş olsaydı hayatta olacağını söyledi.

Daha önce Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Aston Villa ve Manchester City gibi birçok takımda oynayan Atkinson, 22 Ekim 1995'te Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a 3 gol atmış ve Fenerbahçe bu maçta Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmişti.

Atkinson'un hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe de başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Dalian Atkinson: Fenerbahçe'nin eski golcüsünün ölümüne neden olan polise 8 yıl hapis cezası verildi
BBC
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