Dalgın vatandaş el frenini çekmeyi unutunca otomobili beton mantarlara çarptı - Haberler
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Dalgın vatandaş el frenini çekmeyi unutunca otomobili beton mantarlara çarptı

Dalgın vatandaş el frenini çekmeyi unutunca otomobili beton mantarlara çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te dikkati dağılan bir sürücü, otomobilin el frenini çekmeyi unutunca, araç yol kenarında bulunan beton mantarlara çarparak durabildi.

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SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkent'te dikkati dağılan bir sürücü, otomobilin el frenini çekmeyi unutunca, araç yol kenarında bulunan beton mantarlara çarparak durabildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir vatandaş, sabah saatlerinde Meltem Sokak üzerinde bulunan ATM'den para çekmek için aracından indi. O sırada dalgınlıkla otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. Sokaktaki eğimden dolayı bir süre sonra sürücüsüz bir şekilde hareket eden otomobil yol kenarında bulunan beton mantarlara çarparak durabildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

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