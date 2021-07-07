Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı Vatandaştan tarafından yerden alınan bebek annesine verildi Bahçelievler'de merdivene çıkmaya çalışan baba, bebeği arabasından yere düşürdü.

Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı

Vatandaştan tarafından yerden alınan bebek annesine verildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de merdivene çıkmaya çalışan baba, bebeği arabasından yere düşürdü. Bebeğin yere düştüğünü gören baba şok geçirirken, bir vatandaş tarafından yerden kaldırarak annesine verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin yere düşme anı ise kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de bir baba, içinde çocuğunun olduğu bebek arabasını sürüyordu. Kaldırıma yanaşan aile bu esnada bir dükkana doğru yöneldi. Aracı kullanan baba arabayı merdivenden yukarı çıkarmaya çalıştığı esnada, bebeği düşürdü. Arabanın arkasından yüzüstü yere düşen bebek ağlamaya başladı. Kısa süreli şok geçiren adam neye uğradığını şaşırırken ağlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu. Düşen çocuğu kaldıran adam, bebeği annesine verdi. Emniyet kemeri takılı olmadığı için düşen bebeği annesi yatıştırmaya çalışırken, bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin düşme anı ise kameraya yansıdı.

Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı
Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı
Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı
Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Kartal Tibet Melisa Döngel Orhan Gencebay
Spor Salih Uçan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dalgın baba bebeği arabasından düşürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:38:42. #1.15#

title