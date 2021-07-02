Dalgın anne, yere düşürdüğü bebeğinin üstüne bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dalgın anne, yere düşürdüğü bebeğinin üstüne bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaldırımdan inen anne, arabasından yere düşürdüğü bebeğinin üzerine basıp geçti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaldırımdan inen anne, arabasından yere düşürdüğü bebeğinin üzerine basıp geçti. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kaldırımdan yola inen anne, bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark edemeyen dalgın anne, arabayla da üzerinden geçti. Kısa süre sonra yerdeki bebeğini fark eden anne, çocuğunu kucağına aldı. Hastaneye götürülen bebeğin durumum iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

(İHA)

Dalgın anne, yere düşürdüğü bebeğinin üstüne bastı
Dalgın anne, yere düşürdüğü bebeğinin üstüne bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
Genç avukat E-5 yolu üzerinde aracın önüne atlayarak intihar etti
Genç avukat E-5 yolu üzerinde aracın önüne atlayarak intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Ece Çeşmioğlu Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dalgın anne, yere düşürdüğü bebeğinin üstüne bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:32:19. #1.16#

title