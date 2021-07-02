DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI
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DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTIHaber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR - Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de kaldırımdan yola inen Suriyeli anne bebeğini arabasından düşürdü.

DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de kaldırımdan yola inen Suriyeli anne bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, arabayla üstünden geçti. Dalgın anne çocuğun düştüğünü, üstüne basınca fark ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne hem bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÜZERİNDEN GEÇMEK ZORUNDA KALDI"

İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, "Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırmadan geçmek istedi. Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü. Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok." dedi.

DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI
DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI
DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI
DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI
DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI
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DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI - Haberler
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