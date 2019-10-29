Dalgıçlardan bayraklı bayram kutlaması

29.10.2019 16:18

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla bir grup dalgıç denizde Türk bayrağı açtı.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğunun 20 üyesi, Konyaaltı ilçesi Varyant kısmında bir araya geldi.

Topluluktaki 14 dalgıç, deniz yüzeyinde Türk bayrağı açarak, saygı duruşunda bulundu. Etkinliğe, çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Antalya'da da yaşatmak için dalgıçlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilelebet var olacağını ifade eden Gökoğlu, "Ülkemizin üzerinden sürekli oyunlar oynanıyor. Bizler de bu tür etkinliklerle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Bu kapsamda gençlerimiz denizde bayrak açtı, çok mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Kaynak: AA