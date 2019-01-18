Dalgıçlar, Zararsız Olduklarını İspatlamak İçin Köpek Balıklarıyla Yüzdü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde köpek balıklarının korunması için yasa çıkarılmasını talep eden iki araştırmacı, bu yırtıcı hayvanlardan korkulmaması gerektiğini ispatlamak için onlarla beraber yüzdü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde köpek balıklarının korunması için yasa çıkarılmasını talep eden iki araştırmacı, bu yırtıcı hayvanlardan korkulmaması gerektiğini ispatlamak için onlarla beraber yüzdü
Kaynak: Euronews.com