Dalgıçlar, Van Gölü'nde temizlik yaptı

Van ve Bitlis'teki dalgıçlar, Van Gölü temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gölün zemininde temizlik yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Sualtı Arama Kurtarma Derneği (Van Akut) ile Bitlis Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (Bitlis Akut) dalgıçları, Tatvan sahilinde Van Gölü'ne daldı.

Tatvan Belediyesinin başlattığı "Temiz şehir, temiz Tatvan" kampanyası kapsamında gölün zemininde temizlik yapan dalgıçlar, araç lastiği, halı, plastik parçaları, cam şişe, çöp poşeti ve ayakkabı gibi atıklar çıkardı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, başlattıkları temizlik kampanyasına destek veren dalgıçlara teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerle ilçe genelinde çevre temizliğine dikkat çekmeye çalıştıklarını aktaran Geylani, şöyle konuştu:

"Bugün dalgıçlar gönüllü olarak suya daldı. Hem gölü gözlemledi hem de temizlik yaptı. Bugüne kadar gölde ne kadar büyük bir tahribat yapılmış, ne kadar zarar verilmiş, bunu görmüş olduk. Gerçekten beklentinin üzerinde çöp yığınıyla karşılaştık. Ne yazık ki bizim için çok önemli olan bu değeri, bu güzel Van Gölü'nü bilinçsiz bir şekilde katlediyoruz. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Temizlemekten çok, kirletmemek önemlidir."

Bitlis Akut Derneği Başkanı Fevzi Epözdemir ise gölün zemininde çöp torbaları, ayakkabı, halı, araba lastiği, plastik parçaları, cam şişe gibi atıklar çıkardıklarını belirtti.

Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Epözdemir, herkesten çevreyi temiz tutmalarını istedi.

Kaynak: AA