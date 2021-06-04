Dalgıçlar Kadıköy İskelesi'nde su altı temizliği yaptı

Kadıköy İskelesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinden İSTAÇ iş birliğiyle su altı temizliği yapıldı.

Kadıköy İskelesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinden İSTAÇ iş birliğiyle su altı temizliği yapıldı.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 3 dalgıç, su altı temizliği yaptı. Ayrıca daha önce denizden çıkarılan atıklar da sergilendi.

Dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde şişe ve plastik bardakların yanı sıra motosiklet, otomobil lastiği, silah, telefon, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı, darbuka, teneke kutu parçaları gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Öte yandan temizlik sırasında sahilden geçen vatandaşların denizden çıkarılan malzemeleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan