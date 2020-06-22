Dalgıçlar, ıslak mendile takılan balığı kurtardılar
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Dalgıçlar, ıslak mendile takılan balığı kurtardılar

SAROS Körfezi İbrice Limanı açıklarında dalış yapan bir grup dalgıç ıslak mendile takılan papaz balığını kurtardı.

Dalgıçlar, ıslak mendile takılan balığı kurtardılar
22.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:45

SAROS Körfezi İbrice Limanı açıklarında dalış yapan bir grup dalgıç ıslak mendile takılan papaz balığını kurtardı.

İzmit'ten Saros Körfezi'ne giden bir grup dalgıç, İbrice Limanı açıklarında keşif dalışı yaptı. Bir balığın ıslak mendile takıldığını gören dalgıçlar hemen yakalayarak zarar vermeden çevresini kaplayan ıslak mendili çıkarttı.

Saros Körfezi'ne zaman zaman dalış yapmaya gittiklerini söyleyen Nihat Namuk, "Arkadaşlarımızla birlikte kampçıların ve dalış severlerin uğrak yeri olan İbrice Limanı'ndan keşif dalışı yapmaya gittik. Yaklaşık 8-9 metrede ıslak mendile dolanmış bir balığın yaşam mücadelesine tanıklık ettik. Hemen balığa da zarar vermeden üzerindeki ıslak mendili aldık. Ayrıca denizin altında zaman zaman kirliliklerle de karşılaşıyoruz. Pet şişeler, teneke kutular ve çeşitli atıklarla karşılaşıyoruz. Biz dalış tutkunları olarak vatandaşlarımızın denizlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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