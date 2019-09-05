05.09.2019 16:22

Dalgıçlar, DMD hastalığına dikkat çekmek için daldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen bir grup dalgıç, 7 Eylül Dünya DMD Farkındalık Günü nedeniyle dalış etkinliği düzenlendi.

Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) hastalığına dikkat çekmek isteyen 5 dalgıç, özel dalış teknesiyle Marmaris açığına gitti. Keçi Adası açıklarında dalan gönüllü dalgıçlar, DMD ile mücadele etmek zorunda kalan binlerce kişi için su altında 'Destek ol DMD'yi yenelim' yazılı pankart açtı. Dalgıçlar su altında pankart açtıkları o anları görüntüledi.

DMD hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü de saat 19.00'da, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, tekrar bir etkinlik yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA