DALGIÇLAR DENİZDEN EVSEL ATIKLAR ÇIKARDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Çevre Haftası kapsamında dalgıçlar denizden çöpleri çıkardı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Çevre Haftası kapsamında dalgıçlar denizden çöpleri çıkardı.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çevre Haftası nedeniyle Ereğli sahilinde etkinlik düzenledi. Dalgıçlar, denizden çöpleri çıkardı. Dalgıçların su yüzüne çıkardığı lastikten, lavaboya, içki şişelerinden hurda atıklarından oluşan evsel atıklar dikkat çekti. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve belediye başkanı Halil Posbıyık da çıkan evsel atıkları inceledi. Kaymakam Çorumluoğlu, özellikle Marmara Denizi'nde görülen müsilajların ardından çevreye daha duyarlı olunmasının gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Herkesin denizlere ve çevreye daha duyarlı olmaya davet ettiklerini ifade eden Çorumluoğlu, "Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en iyi miraslardan bir tanesi güzel bir çevre olmalı. Burada belediye başkanımızın beraberindeki çalışma arkadaşlarıyla bu temizliği yapmaları son derece önemli. Asıl konu çevreyi kirletmemek. Bu, vatandaşlarımıza bağlı." dedi.

Belediye başkanı Halil Posbıyık da deniz, hava ve toprağın daha temiz tutulması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı