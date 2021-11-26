Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı - Haberler
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Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize ve Erzurum'dan sevk edilen su altı arama ve kurtarma ekibi dalgıçlar, Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan Demirözü Barajında kayıp ihbarı verilen evli ve 1 çocuk babası şahsın bulunması için arama yaptı.

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (İHA) - Rize ve Erzurum'dan sevk edilen su altı arama ve kurtarma ekibi dalgıçlar, Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan Demirözü Barajında kayıp ihbarı verilen evli ve 1 çocuk babası şahsın bulunması için arama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Recep Kaya (35) isimli şahsın Demirözü ilçesinde kayıp olduğuna dair ihbar güvenlik güçlerine yapıldı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Şahsın Demirözü Barajına düşmesi ihtimaline karşı bölgeye Rize ve Erzurum'dan AFAD'ın su altı arama ve kurtarma ekibi dalgıçlar sevk edildi. Güvenlik güçleri karadan ve drone'la havadan arama çalışması yaparken dalgıçlarda baraja daldı.

Yapılan su altı taramasında herhangi bir bulguya rastlanmazken şahsa ait araç, ceketi ve telefonu jandarma ekiplerince baraj kıyısında bulundu.

Arama çalışmaları havanın kararmasıyla son buldu. - BAYBURT

Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

Dalgıçlar, Demirözü Barajında kayıp kişiyi aradı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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