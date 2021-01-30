Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı

30.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:19
Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı

SAHİL Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, Bartın'da batan geminin enkazına dalış yaptı.

SAHİL Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, Bartın'da batan geminin enkazına dalış yaptı. Dalgıçlar geminin enkazında ve battığı alanda arama yaptı.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bölgede Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi dalgıçları, bugün arama yaptı. DEGAK-3 timine bağlı 4 dalgıç geminin battığı alanda 2 saat süren dalış yaptı. 18 metre derinlikte bulunan 118 metre boyundaki gemide dalgıçlar arama yaptı, Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.


Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı
Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı
Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı
Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:23:56. #1.16#
title