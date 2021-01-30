Dalgıçlar batan geminin enkazında arama yaptı

SAHİL Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, Bartın'da batan geminin enkazına dalış yaptı. Dalgıçlar geminin enkazında ve battığı alanda arama yaptı.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bölgede Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi dalgıçları, bugün arama yaptı. DEGAK-3 timine bağlı 4 dalgıç geminin battığı alanda 2 saat süren dalış yaptı. 18 metre derinlikte bulunan 118 metre boyundaki gemide dalgıçlar arama yaptı, Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR