Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı

29.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:36

İstanbul Boğazı'nda dalış gerçekleştiren Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını hem suyun derinliklerinde hem de suyun yüzeyinde açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

İstanbul Boğazı'nda dalış gerçekleştiren Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını hem suyun derinliklerinde hem de suyun yüzeyinde açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, 29 Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Beşiktaş İskelesinde boğazın derinliklerine dalış gerçekleştirdi. Topluluğun düzenlediği etkinliğe sahilde bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dalgıçlar vatandaşların alkışları eşliğinde saat 19.23'te dalışlarını gerçekleştirdi. Dalgıçlar suyun derinliklerinde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını açtı. Daha sonra ise suyun yüzeyine çıkan topluluk üyesi dalgıçlar 10. Yıl Marşı eşliğinde Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını su yüzeyine çıkardı. Meşaleler eşliğinde yapılan etkinlikte vatandaşlar alkışlarla destek vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlandı.

Derinlere Saygı Topluluğunun Genel Sekreteri Alp Armutlu, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Arkadaşlarımız ilk kez şu an bir gece dalışı etkinliği gerçekleştirdi. Derinlere saygı topluluğu, yaptığı etkinlikle Suyun altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gözleri resmini ve aynı zamanda tekrar yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserini ve aynı zamanda Türk Bayrağını çıkarttılar. Biz bunu her 29 Ekim, 10 Kasım, 19 Mayıslarda gerçekleştiriyoruz. Bu sene İstanbul Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığının verdiği izinle birlikte bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sudan çıkan arkadaşlarımız suyun altında ilk kez böyle bir kompozisyon oluşturmuş oldular. Atatürk'ün gözleri Samsun'da at sırtında eserleri İngiliz Ressam'a ait, Türk bayrağı ise Türk milletinin eseri" dedi.

-İHA-

Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı
Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı
Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı
Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı
Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı
Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı
Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı
Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Norm Ender Işın Karaca Eser Yenenler Demet Özdemir
Spor Babel Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla Fransa Avrupa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 23:50:43. #1.15#
title