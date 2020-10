Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda denizde bayrak açtı

İstanbul Boğazı'nda dalış gerçekleştiren Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını hem suyun derinliklerinde hem de suyun yüzeyinde açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, 29 Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Beşiktaş İskelesinde boğazın derinliklerine dalış gerçekleştirdi. Topluluğun düzenlediği etkinliğe sahilde bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dalgıçlar vatandaşların alkışları eşliğinde saat 19.23'te dalışlarını gerçekleştirdi. Dalgıçlar suyun derinliklerinde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını açtı. Daha sonra ise suyun yüzeyine çıkan topluluk üyesi dalgıçlar 10. Yıl Marşı eşliğinde Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını su yüzeyine çıkardı. Meşaleler eşliğinde yapılan etkinlikte vatandaşlar alkışlarla destek vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlandı.

Derinlere Saygı Topluluğunun Genel Sekreteri Alp Armutlu, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Arkadaşlarımız ilk kez şu an bir gece dalışı etkinliği gerçekleştirdi. Derinlere saygı topluluğu, yaptığı etkinlikle Suyun altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gözleri resmini ve aynı zamanda tekrar yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserini ve aynı zamanda Türk Bayrağını çıkarttılar. Biz bunu her 29 Ekim, 10 Kasım, 19 Mayıslarda gerçekleştiriyoruz. Bu sene İstanbul Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığının verdiği izinle birlikte bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sudan çıkan arkadaşlarımız suyun altında ilk kez böyle bir kompozisyon oluşturmuş oldular. Atatürk'ün gözleri Samsun'da at sırtında eserleri İngiliz Ressam'a ait, Türk bayrağı ise Türk milletinin eseri" dedi.

