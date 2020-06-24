Dalgıçlar 15 yaşındaki Ayberk için seferber oldu Dalgıçlar 15 yaşındaki Ayberk için seferber oldu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği gölete atlayan Ayberk Topçu bir daha su yüzeyine çıkamadı.

Dalgıçlar 15 yaşındaki Ayberk için seferber oldu ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği gölete atlayan Ayberk Topçu bir daha su yüzeyine çıkamadı. Ekipler gözden kaybolan çocuğu arama çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre olay Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü Asma köprü mevkisinde meydana geldi. 15 yaşındaki Ayberk Topçu, sıcak hava dolayısıyla serinlemek için kayalıklardan gölete atladı. Bir süre sonra su yüzeyine çıkamayan çocuk için çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü ve dalgıçlar köylülerle birlikte gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Kaynak: İHA