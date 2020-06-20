Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
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Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı

Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı Adana'da, sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polis tarafından kurtarılan yaşlı kadına yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

20.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:58

Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı

ADANA - Adana'da, sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polis tarafından kurtarılan yaşlı kadına yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Kentte dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, caddeler ise suyla doldu. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmur suyu nedeniyle göle döndü.

Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar (65), sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından tıp merkezinin yanındaki mağazanın duvarı kırılarak kurtarıldı.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elife Canatar'a yapılan müdahalenin ardından çekilen röntgen ve tomografide su yuttuğu için korona virüs bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakımında tedaviye alınan kadına korona virüs testi yapıldı. Öğlen saatlerinde çıkan test sonucunda ise yaşlı kadının korona virüse yakalanmadığı ortaya çıktı.

Elife Canatar'ın tedavisi sürüyor.

Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı

Kaynak: İHA

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