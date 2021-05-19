Dalgıç polisler bu kez ağlara takılan kuşu kurtardı

Dalgıç polisler bu kez ağlara takılan kuşu kurtardı Balık ağlarına takılan kuşu dalgıç polisler kurtardı Polisten 'kuş kurtarma' operasyonu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık üretim tesisinde, ağlara takılan balaban kuşu, dalgıç polis ekiplerince kurtarıldı.

Dalgıç polisler bu kez ağlara takılan kuşu kurtardı

Balık ağlarına takılan kuşu dalgıç polisler kurtardı

Polisten 'kuş kurtarma' operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık üretim tesisinde, ağlara takılan balaban kuşu, dalgıç polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazar günü Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde yaşandı. Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında bulunan balık yetiştirme tesisinde, ağlara bir balıkçı balaban kuşu takıldı. Ağlara takılan kuşun kurtarılması için bölgede çalışma yapan Dalgıç Polis ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada duruma duyarsız kalmayan ekipler, kuşu takıldığı ağlardan kurtararak, özgürlüğüne kavuşturdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü dalgıç polisleri tebrik etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter'dan balıkçı kuşunun kurtarılma anına ait videoyu paylaşarak, ekibi kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı