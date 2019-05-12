Dalgıç Polisler Baraj Gölünde Kayıp Ecrin'i Arıyor

Dalgıç Polisler Baraj Gölünde Kayıp Ecrin'i Arıyor

Samsun'da dalgıç polisler 5 gün önce kaybolan bir buçuk yaşındaki çocuğu baraj gölünde arıyor.

Dalgıç Polisler Baraj Gölünde Kayıp Ecrin'i Arıyor

Samsun'da dalgıç polisler 5 gün önce kaybolan bir buçuk yaşındaki çocuğu baraj gölünde arıyor.

7 Mayıs tarihinde Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler bugün minik kızın kaybolduğu bölgeye yakın olan Altınkaya Baraj Gölü'nde arama çalışmasına devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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