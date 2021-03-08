DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

08.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:21

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' üyeleri ve dünya rekortmeni serbest dalış milli sporcusu Bilge Çingigiray 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 metre derinlikte bir kutlama gerçekleştirdi.

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' üyeleri ve dünya rekortmeni serbest dalış milli sporcusu Bilge Çingigiray 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 metre derinlikte bir kutlama gerçekleştirdi. Denizin altındaki kutlama su altı kamerasına böyle yansıdı.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri ve dünya rekortmeni serbest dalış milli sporcusu Bilge Çingigiray 6 Mart sabahı Maltepe Sahili'ne geldi. Dalgıçlar daha sonra denizin yaklaşık 6 metre derinliğe inerek 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' ve '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun' pankartları açtı. Dalgıçlar daha sonra su yüzeyine çıkarak meşale yaktı. Öte yandan kutlama su altı kameralarıyla da görüntülendi.

Bilge Çingigiray, 'Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü anmak için arkadaşlarla beraber özel bir dalış yaptık. 10 derece suda bizim için çok büyük bir maceraydı. Kadın ve Erkek dalgıçlarla hep beraber bugün özel gün için daldık. dedi. Üniversite öğrencisi Yeşim Ayar, Kadının yerinin sadece belirlenen kılıflar dışında olduğunu Kadının sadece yeri sadece su altı olsun, su üstü olsun, laboratuvalar olsun. Her yerde olduğunu gösterebilmek için böyle organizasyona katılarak mutlu oldum ifadelerini kullandı.

Denizdeki kadınlara İstanbul Kadın Motosikletçiler Grubu üyeleri karadan kutlamaya katıldı. Grup üyesi bir kadın '8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamak amaçlı toplanmış durumdayız. Dalgıç kadınlarla beraber denizde gösterimizi sağladık. Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlarım. dedi.

DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Serdar Ortaç Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DALGIÇ KADINLARIN SU ALTINDAKİ KUTLAMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:21:50. #1.14#
title